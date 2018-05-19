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У ДТП на Львівщині постраждали двоє людей

Олена Карп'юк

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Вчора, 18 травня, о 08:58 год., у Стрийський відділ поліції надійшло повідомлення про зіткнення двох автомобілів на трасі Київ-Чоп поблизу села Угерсько. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля «ДЕО Ланос», 50-річний житель Нового Роздолу, зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2106 під керуванням 53-річного мешканця Стрийського району, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП водій «Ланоса» і його 44-річна дружина отримали тілесні ушкодження, їх  доставили в лікарню.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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