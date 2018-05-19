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На Сихові п’яна водійка врізалась в огорожу

Олена Карп'юк

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Сьогодні вночі, 19 травня, на вулиці Сихівській нетвереза водійка автомобіля Mazda CX-7 в’їхала в огорожу. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

 

На місце події прибули патрульні і виявили там водійку з ознаками алкогольного сп’яніння. Жінка пояснила, що не впоралася з керуванням і в’їхала у дорожнє огородження. Однак проходити перевірку на стан сп’яніння вона відмовилась.

Патрульні склали два протоколи: за скоєну ДТП та за керування в нетверезому стані.

Як повідомляв Львівський портал, упродовж тижня львівські патрульні затримали майже півсотні п’яних водіїв. Також нетверезим за кермом «попався» і депутат Львівської обласної ради.

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