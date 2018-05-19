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На Радехівщині водій «жигуля» врізався у дерево: троє осіб постраждали

Олена Карп'юк

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Вчора, 18 травня, у Радехівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що близько 06:00 год. на автодорозі Радехів-Сушно сталася автопригода, в якій травмувались троє осіб. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління національної поліції у Львівській області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, 20-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 не впорався із керуванням, з’їхав у кювет та врізався у дерево. Внаслідок ДТП він та двоє його пасажирів віком 23 та 34 роки отримали тілесні, їх госпіталізували у районну лікарню.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Вчинення цього злочину карається обмеженням волі на строк до 3 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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