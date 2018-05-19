На Личаківській на машину впала гілка, пробивши наскрізь лобове скло

Вчора, 18 травня, на вул. Личаківській на автодорозі Львів-Винники просто під час руху на автомобіль Fiat Linea впала гілка і пробила лобове скло. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Прибувши на місце події, патрульні викликали представника Винниківського лісництва. Інспектори склали схему дорожньо-транспортної пригоди, обстеження вулично-шляхової мережі, отримали два пояснення: від потерпілого та представника лісництва.

Усі матеріали справи передали у відділ безпеки дорожнього руху патрульної поліції Львівської області.

«Закликаємо усіх відповідальних осіб негайно усунути нависання гілок над проїзною частиною, забезпечити видимість знаків та світлофорних об’єктів. Таке порушення передбачає адміністративну відповідальність і загрожує усім учасникам дорожнього руху та може призвести до невиправної біди. На щастя, цього разу обійшлося без потерпілих», – йдеться у повідомленні патрульних.