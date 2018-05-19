На борту літака, який розбився на Кубі, українців не було

За інформацією МЗС Куби, українців не було серед пасажирів та членів екіпажу Boeing 737, який вчора, 18 травня, розбився на Кубі. Про це «УНН» повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС, начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.

«За інформацією МЗС Куби, українців не було серед пасажирів та членів екіпажу Boeing 737», – зазначив Василь Кирилич.

Нагадаємо, 18 травня літак Boeing 737, орендований у мексиканської авіакомпанії Damojh, виконував рейс авіаперевізника Cubana de Aviacion за маршрутом Гавана – Ольгин (місто на сході Куби). Лайнер зазнав аварії через хвилину після зльоту з міжнародного аеропорту Гавани імені Хосе Марті.

Згідно з інформацією кубинського державного телебачення, на борту літака перебували 104 пасажири. За іншими даними, на борту могли знаходитися 107 людей, включаючи членів екіпажу. Влада Куби поки не називає число пасажирів і екіпажу

Сам Boeing 737 вміщує від 126 до 178 осіб.