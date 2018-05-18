В Академії сухопутних військ стартувала міжнародна науково-практична конференція

У Національній академії сухопутних військ розпочалась міжнародна науково-технічна конференція, присвячена перспективам озброєння та військової техніки Сухопутних військ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

Понад дві сотні представників науково-дослідних установ, закладів вищої освіти, військових частин ЗС України та інших збройних формувань нашої держави, підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу, а також військові фахівці зі США, Канади, Великобританії та Німеччини зібрались у стінах Національної академії сухопутних військ в межах проведення ХІ Міжнародної науково-технічної конференції на тему «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ».

На початку роботи учасників заходу привітав начальник Національної академії сухопутних військ, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України генерал-лейтенант Павло Ткачук. Звертаючись до присутніх, він зауважив, що ця конференція є чудовим приводом для обміну досвідом та наукового пошуку з метою підвищення обороноздатності України.

«Реалії збройного протистояння агресивній політиці Російської Федерації, досвід бойових дій на Сході нашої держави вимагають передових ідей, рішучості у їх реалізації, ефективності застосування у військовій практиці. Запрошую всіх присутніх до плідної роботи, професійного обговорення проблем, визначення перспектив їх розв’язання, прийняття необхідних рішень», – підкреслив він.

Під час пленарного засідання науковцям було запропоновано розглянути декілька тем. Так, із актуальними проблемами розвитку озброєння та військової техніки в Україні своїх колег-науковців ознайомив доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України полковник Ігор Чепков. Чималу зацікавленість присутніх також викликала доповідь доктора військових наук, професора Сергія Мосова, присвячена особливостям, умовам та проблемним питанням застосування безпілотної авіації в сучасних воєнних конфліктах.

Також під час пленарного засідання учасники наукового форуму розглянули питання ефективності навчання на тренажерах у взаємозв’язку з німецькою системою бойової підготовки на прикладі механізованих підрозділів. З відповідною презентацію перед присутніми виступив військовий радник при Національній академії сухопутних військ від ЗС Федеративної Республіки Німеччина підполковник Олівер Лотце.

Цього ж дня учасники міжнародної конференції мали змогу ознайомитись із новітніми розробками та продукцією державних підприємств й приватних компаній, котрі виготовляють продукції військового призначення. Окрім того, вони оглянули озброєння та військову техніку, яка вже перебуває на озброєнні української армії, її модифікаціями та раціоналізаторськими пропозиціями.

Наступного дня науковці працюватимуть у семи секціях. Під час роботи учасники обговорюватимуть питання, які пов’язані із розвитком та модернізацією озброєння та військової техніки, проблемами розвитку автоматизованих систем управління та геоінформаційних систем, також вони розглянуть науково-технічні та психолого-педагогічні аспекти підготовки військ. Окрім цього, робота однієї із секцій буде присвячена історичним аспектам військово-технічної політики держави.

Фото: Академія сухопутних військ