У Жидачеві викрили нелегальну АЗС

У Жидачеві припинили діяльність нелегальної АЗС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

Жодних дозвільних документів необхідних для такого виду діяльності, а також документів походження палива на місці провадження діяльності не виявлено.

Правоохоронцями описано та вилучено автозаправний комплекс орієнтовною вартістю 100 тис.грн, а також дизельне паливо, яке зберігалось в резервуарі об’ємом 10 т орієнтовною вартістю 300 тис.грн.

Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП. Матеріали вказаного адміністративного правопорушення направлено до суду для прийняття рішення згідно чинного законодавства.

Фото: ДФС