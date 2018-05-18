ОСТАННІ НОВИНИ

У Жидачеві викрили нелегальну АЗС

Дарина Смеречанська

|

У Жидачеві припинили діяльність нелегальної АЗС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

 

Жодних дозвільних документів необхідних для такого виду діяльності, а також документів походження палива на місці провадження діяльності не виявлено.

Правоохоронцями описано та вилучено автозаправний комплекс орієнтовною вартістю 100 тис.грн, а також дизельне паливо, яке зберігалось в резервуарі об’ємом 10 т орієнтовною вартістю 300 тис.грн.

Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП. Матеріали вказаного адміністративного правопорушення направлено до суду для прийняття рішення згідно чинного законодавства.

Фото: ДФС

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки з «АТБ»
Петро АДАМЕНКО
День вишиванки з «АТБ»

Ініціатива чернівецьких студентів, які понад десять років тому в третій четвер травня вдягли вишиванки на заняття, стала...

Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування

До першого зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року залишився ОДИН ТИЖДЕНЬ! Звучить страшно… Проте саме цим відчуття...

Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська
Соломія ГОЛОВІНА
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська

Скільки ложечок цукру ви кладете до кави? А яку кількість тістечок з'їдаєте, посьорбуючи чай? Експерти рекомендують сутт...

Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...