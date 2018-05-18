У неділю у Львові проведуть родинне свято для особливих діток

У неділю, 20 травня, з 12.00 до 14.00 у приміщенні Центру соціальної допомоги БФ «Карітас-Львів УГКЦ» (м.Львів, вул. Івана Франка, 9, 2-й поверх) проходитиме «Родинне свято для особливих діток». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У програмі – розваги для діток, конкурс для мам, чаювання та тепла атмосфера.

До святкування запрошуються родини із Львівської області, діти яких мають особливі потреби.

Проект «Створення групи самодопомоги матерів дітей із ментальними порушеннями» має на меті допомогти матерям стати професійними помічниками у догляді за своїми особливими дітьми, надати їм фахову психотерапевтичну підтримку, покращити їх психоемоційний стан, створити дієву групу взаємодопомоги. Цей проект отримав фінансову підтримку за підсумками конкурсу з визначення проектів (заходів) у галузі сімейної політики, розроблених інститутами громадянського суспільства, що проводився департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації.