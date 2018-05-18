У лісосмузі неподалік Жовкви незаконно скинули гору сміття

У Жовківському районі в лісосмузі незаконно скинули гору сміття. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держекоінспекції у Львівській області.

Так, працівниками Державної екологічної інспекції у Львівській області встановлено факт розміщення твердих побутових відходів у лісосмузі на відстані 100 м від повороту на м. Червоноград від м. Жовква. Об’єм висипаних твердих побутових відходів складає 1,5м*3м*7м.

На час проведення перевірки власників відходів не встановлено.

Інспекція зобов’язала Жовківську райдержадміністрацію визначити кількість, склад, властивості, вартість відходів, ступінь небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини, вжити заходів до визначення власника відходів, вирішити питання про подальше поводження з відходами, звернутися до правоохоронних органів.

Фото: екоінспекція