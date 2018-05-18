У Дрогобичі судитимуть сина, який поцупив банківську картку у батька

У Дрогобичі судитимуть 31-річного зловмисника, причетного до крадіжки грошей у батька. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, працівники Дрогобицького відділу поліції встановили, що 31-річний місцевий мешканець наприкінці березня викрав у свого 56-річного батька банківську картку, з якої в подальшому було знято 8000 гривень.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.