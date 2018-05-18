Сьогодні – Міжнародний день музеїв. Як відзначатиме Львів?

Із 18 травня разом з усім світом Львів відзначає Міжнародний день музеїв. Так, до 31 травня львів’яни матимуть можливість відвідати музеї за доступними цінами або стати учасником безкоштовних заходів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Цього року Міжнародна рада музеїв (ІСОМ) запропонувала до відзначення Дня музеїв тему: «Музеї в мережі: нові методи, нові відвідувачі».

В рамках проекту понад 25 музеїв міста, з 18 по 31 травня підготували спеціалізовану програму, яка представить нові способи роботи з відвідувачами, використовуючи в тому числі новітні технології та мережу Інтернет.

«У наш час, коли є багато засобів обміну інформацією та комунікації, не можливо ефективно працювати з аудиторією, формулювати цілі та досягати їх, не використовуючи ці інструменти. Це стосується різних сфер діяльності людини, також музейної. Новітні технології такі як Інтернет, соціальні мережі, мобільні додатки, сучасні сайти, мультимедія, створення нових туристичних продуктів, залучаючи для цього різні культурні установи — це те, що дозволяє музеям представляти свої колекції в новому світлі, залучати відвідувачів, бути популярними не тільки в Україні, а й за кордоном. Готуючись до проекту, ми побачили, що львівські музеї стараються відповідати вимогам сучасності, готові робити новий продукт, який може бути інтерактивний і цікавий», – розповідає координатор проекту Віра Яворська.

У програмі: інтерактивні заходи, квести з використанням QR-кодів, он-лайн вікторини на сторінках музеїв у соціальних мережах, представлення нових мобільних додатків, а також спеціалізовані екскурсії, майстер-класи, лекції, пленери. Програма передбачена для дорослих, дітей та молоді. Детальніше із нею можна ознайомитися тут.