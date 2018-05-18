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На Львівщині засудили фальшивомонетника, який збував підроблені гроші

Юлія Шпак

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На Львівщині суд визнав мешканця Закарпаття винним у збуті фальшивих грошей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зловмисника викрили працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з слідчими Шевченківського відділу поліції та за процесуального керівництва обласної прокуратури, а також припинили збут фальшивих Євро у Львові.

Правоохоронці встановили, що 27 – річний мешканець Закарпатської області причетний до збуту підроблених банкнот номіналом 200 Євро. Фальшиві купюри зловмисник намагався збути у Львові, обмінюючи їх на національну валюту або купуючи за них товари.

У чоловіка вилучено вісім банкнот номіналом 200 Євро. Експертиза підтвердила, що вони не відповідають аналогічним банкнотам, які перебувають в офіційному обігу Центрального банку Євросоюзу, а також виготовлені не поліграфічним підприємством, що здійснює виготовлення грошових знаків даного виду.

За збут підроблених грошей чоловікові було повідомлено про підозру за ч.2 ст. 199 КК України, обвинувальний акт був скерований на розгляд суду.

Районний суд  Львова визнав зловмисника винним у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на п’ять років з іспитовим терміном два роки.

Фото: поліція

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