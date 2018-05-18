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На Дрогобиччині відкрили нове гірське газове родовище

Дарина Смеречанська

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У селі Городківка Дрогобицького району відкрили нове гірське газове родовище ТОВ «Горизонти». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Видобувні запаси цього родовища, виходячи з проведених пошуково-розвідувальних робіт та сейсмічних досліджень, оцінюють в 1 млрд м3.  Добовий дебіт видобутку газу із двох горизонтів свердловини складає 30 тис м3. Свердловина облаштована газопроводом і підключена до УПГ «Бистрицьке» ТОВ «Західнадрасервіс»,  де газ проходить підготовку і в подальшому подається до магістрального газопроводу УМГ «Львівтрансгаз».

«Відкриття нового газового родовища – це черговий крок до енергетичної безпеки нашої країни та підвищення економічного потенціалу області.  Торік в область інвестували 150 млн доларів і динаміка ця зберігатиметься. Впродовж цього року плануємо ще 12 свердловин ввести в експлуатацію. Це і соціальна відповідальність бізнесу, і нові робочі місця, і розвиток регіону. Протягом останніх років реформи, що впроваджуються дають свої плоди. Інвестиція в кожне підприємство дуже важлива, бо це зміцнює громади та дає можливість підвищувати їх добробут», –  зазначив під час відкриття газового родовища перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

Загальний обсяг інвестицій у Гірське газове родовище склав 82,766 млн грн.

«Це перша свердловина із трьох запланованих, які ми відкриваємо, її уже підключили до газотранспортної мережі і вона вже поставляє газ. Оцінюємо запаси газу до мільярда кубічних метрів. Роботи тривали майже два роки. Плануємо розвивати також Бистрицьке і Гірське родовища. Цього року хочемо пробурити іще п’ять свердловин», – розповів Член спостережної ради ТОВ “Горизонти” Степан Козицький.

Зазначимо, що у найближчі роки в межах Гірської площі планують провести додаткові сейсмічні роботи, пробурити 4 пошукові свердловини і збільшити добовий видобуток до 150 тис м3 на добу.

Довідка

ТОВ «Горизонти» – українсько-чеське підприємство, яке займається пошуково-розвідувальними роботами, та видобутком газу, відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами Берегівської площі в Яворівському і Мостиському районах та Гірської площі Миколаївському та Дрогобицькому районах Львівської області.

У 2012 році підприємство відкрило Берегівське газове родовище.

Пошуково-розвідувальні роботи на Гірській площі розпочались у 2010 році.  Упродовж 2011-2012 років пробурили дві пошукові свердловини №1 і №2, якими було встановлено газонасиченість, проте промислових притоків газу вони не дали і були ліквідовані.

У 2014 році  провели апробацію запасів Гірської площі в ДКЗ України і поставили на державний баланс запасів 152 млн. м3 газу по НД-10 і верхньокрейдових відкладах.

Загальний обсяг інвестицій ТОВ «Горизонти», який дав змогу відкрити Берегівське і Гірське родовища склав 224,551 млн грн.

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