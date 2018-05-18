На автодорозі Львів-Краковець патрульні зупинили п'яного водія

На автодорозі Львів-Краковець правоохоронці зупинили п’яного водія Opel Astra, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Вчора увечері під час патрулювання автодороги Львів-Краковець на 28 км +200 м екіпаж побачили автомобіль Opel Astra, який рухався з увімкненими проблисковими маячками червоного та синього кольорів. А це є недотримання вимог статті 122-5 КУпАП «Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв». Патрульні оперативно розвернулися і наздогнали порушника. Спеціальний світловий сигнальний пристрій із змінною частотою світлових імпульсів дозволяється встановлювати тільки на оперативні або спеціальні транспортні засоби. Цей автомобіль таким не вважається. На порушника склали протокол і тепер йому за рішенням суду окрім конфіскації проблискових маячків загрожує штраф 8500 гривень. Під час спілкування із водієм, інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов перевірку на пристрої драгер – результат 2,66 проміле. Чоловік не погодився з таким результатом і виявив бажання пройти огляд у медичному закладі. У Новояворівській міській лікарні водій продув алкотестр – 2,34 проміле. На нього склали протокол за керування в нетверезому стані. Загальна сума штрафів за обидва порушення, яка загрожує водієві – 18700 і позбавлення прав на рік.