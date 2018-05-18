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Мерія домагатиметься у суді демонтажу незаконної рекламної конструкції на «Будинку книги» у Львові 

Дарина Смеречанська

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На пл. Міцкевича, 8 встановили дахову рекламну конструкцію без погодження. Мерія вимагає демонтувати цю конструкцію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Ми видали вимогу щодо самостійного демонтажу. Вони цю вимогу не виконали. Двічі наші працівники виходили на місце, щоб провести демонтаж, але їх не допустили на дах будівлі. Оскільки конструкція дуже високо, доступ можливий лише з горища будівлі. По цій справі ми звернулись в суд, щоб їх зобов’язати демонтувати конструкцію», — повідомили в КП «Адміністративно-технічне управління».

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