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Львівських школярів запрошують взяти участь у фінансовому квесті

Юлія Шпак

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У рамках святкування Дня банківського працівника, 22 травня у Львові відбудеться «Квест з фінансової грамотності» для львівських школярів. 10 команд будуть змагатися за головний приз — політ на повітряній кулі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

За словами організаторів, під час квесту школярі у цікавій та інтерактивній формі дізнаються про історію ощадного руху та банківництва на Галичині, продемонструють навички комунікації та командоутворення, застосують на практиці свої знання з фінансової грамотності, спробують сили на шляху фінансового успіху.

«Бути фінансово грамотним — це сьогодні вимога часу і одна з найважливіших підвалин для досягнення успіху як в кар’єрі, так і в особистому житті. Саме тому так важливо популяризувати фінансову освіту серед молоді та заохочувати школярів до вивчення фінансових азів. Ми пропонуємо робити це зокрема і через організацію масштабних загальноміських акцій, що можуть стати щорічними», — розповів керівник Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Роберт Бонд.

«Зараз «Фінансову грамотність» вивчають учні 40 львівських шкіл. «Курс «Фінансова грамотність» у Львові впроваджується з 2013 року і з кожним роком його популярність зростає, як і кількість вчителів, які фахово викладають цей предмет у школах. Наша молодь вже розуміє, що без фінансових знань досягнути успіху в житті буде складно», — повідомила начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Зоряна Довганик.

Квест — один з найпопулярніших форматів розваг серед школярів та молоді. Організатори сподіваються завдяки йому зацікавити молодь та продемонструвати, що фінансова грамотність не лише дуже необхідна, але й неймовірно цікава наука.

Квест стартуватиме на площі Ринок. Основні локації: центральні офіси банків та фінансових установ, а також Національний етнографічний музей, Палац Мистецтв, приміщення Університету банківської справи та ін.

До участі у квесті запрошуються учні 7−9 класів. Переможцем стане команда, яка першою зуміє розгадати всі завдання квесту (на логіку, з історії банківництва Львова, питання з фінансової грамотності, ребуси на банківську тематику) і найшвидше добереться до фінішу.

Реєстрація для учасників: https://goo.gl/forms/e6glgBrQjlMRXMf63

Детальну інформацію можна отримати за телефоном — 962 468 252, 660 664 026.

Старт квесту 22 травня о 14:00 на площі Ринок.

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