Львівська гімнастка Христина Погранична виборола п’ять медалей на міжнародному турнірі в Ізраїлі

Львівська гімнастка Христина Погранична виборола чотири срібні та одну бронзову медалі на Гран-Прі в Холоні (Ізраїль).

Три срібні медалі юна спортсмена виборола вправи з м’ячем, булавами і стрічку, та одну бронзову – за вправи з обручем.

Також львівська гімнастка у складі команди виборола ще й срібло. Адже успішний виступ Пограничної вивів юніорську збірну на друге місце в командному заліку, поступившись лише команді росіян, яка виставила на ці змагання четвірку своїх найсильніших гімнасток.

Христина Погранична тренується у львівському клубі «Ніка» під керівництвом тренера, судді міжнародної категорії Ірини Рудої.

Нагадаємо, минулого тижня Христина Погранична вдруге поспіль здобула титул чемпіонки України. А на початку травня на Всесвітній Гімназіаді Христина впевнено виборола золоту нагороду в індивідуальній першості.