Львів'янка Христина Погранична вдруге поспіль стала чемпіонкою України з художньої гімнастики

У суботу,12 травня, завершився Чемпіонат України з художньої гімнастики серед кандидатів в майстри спорту. Львівська гімнастка Христина Погранична вдруге поспіль стала чемпіонкою України. Про це повідомляє Федерація гімнастики України.

«Титул абсолютної чемпіонки серед юніорів вдруге поспіль завоювала лідер юніорської збірної, львів’янка Христина Погранична. На другому місці – сильна грація з Києва Вікторія Онопрієнко. Третє місце розділили переможниці і призери Міжнародних турнірів Катерина Демиденко (Київ) і Ніколь Красюк (Харків)», – йдеться у повідомленні федерації.

Фото: Федерація гімнастики України