Львів вшанує пам’ять жертв політичних репресій

У неділю, 20 травня, о 14:00 год. на площі М. Шашкевича відбудеться вшанування пам’яті жертв політичних репресій. Представники влади покладуть квіти та лампадки до пам’ятника Жертв комуністичних злочинів. Опісля цього відбудеться поминальна панахида, а о 14:30 год. — громадське віче. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Національна свідомість українців в сьогоднішніх умовах є дуже важливою запорукою не повторення помилок історії. Ті люди, які загинули в часи масових репресій, дали можливість українцям жити в незалежній країні сьогодні. Вшанувати їхню світлу пам’ять — це найменше, що ми можемо зробити. Тому запрошуємо львів’ян до спільної молитви та вшанування пам’яті невинних жертв», — зазначив в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.