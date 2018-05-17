Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі четверо українських захисників отримали поранення

Вчора внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення четверо наших захисників. Їх оперативно евакуйовано до медичних закладів, де надається кваліфікована лікарсько-сестринська допомога. Стан здоров’я двох наших захисників – середньої важкості, ще двох військових – задовільне. Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр Національної безпеки України.

Луганський напрямок

Вчора, з 05:00 ранку, та вночі, після 23:00 бойовики окупаційних адміністрацій РФ тричі відкривали вогонь по наших позиціях в районі Станиці Луганської. З окупованої гори Князя Ігоря ворог вів провокаційний обстріл по українським військовим з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За повідомленням Української сторони СЦКК, на 22 травня в районі Станції Луганської планувалося розведення сил і засобів сторін, за умови дотримання режиму тиші на дій ділянці. Проте воно постійно відкладається з-за активізації російсько-окупаційних військ.

Ворог продовжує свідомо застосовувати по оборонних позиціях підрозділів Об’єднаних сил заборонене Мінськими угодами озброєння.

З близько 19:00 до опівночі окупанти вели тривалий прицільний вогонь по оборонцям Луганського. Противник здійснив 13 пострілів з артилерії калібру 122 мм, випустив близько 90 мін з мінометів калібру 82 мм, застосовував озброєння БМП та великокаліберні кулемети. Наші захисники відкривали адекватний вогонь у відповідь зі штатної стрілецької зброї.

Донецький напрямок

Ввечері, з боку окупованого села Яковлівка, Ясинуватського району, ворог вів обстріл захисників Авдіївки. Тут противник випустив 10 снарядів з РСЗВ БМ-21 «Град», та випустив понад 10 мін з міномету калібру 120 мм, вів вогонь зі стрілецької зброї.

Востаннє бойовики окупаційних адміністрацій РФ застосовували по наших оборонних позиціях РСЗВ БМ-21 «Град» 20 квітня ц.р. поблизу н.п. Лебединське. Тоді російські окупанти випустили по Українським захисникам 40 реактивних снарядів.

Також минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано використання артилерії калібру 122 мм. Противник здійснив по декілька артилерійських пострілів по наших захисниках н.п. Водяне, Миколаївка та Богданівка.

Окрім цього, із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також мінометів 82-го калібру бойовики російсько-окупаційних військ неодноразово вели обстріли наших оборонних позицій в районі Опитного, Водяного, Лебединського, Авдіївки.

По оборонцям Опитного та Авдіївки зафіксовано ведення провокаційних ворожих обстрілів із зенітної установки ЗУ-23-2.

Неодноразово вогневі провокації в бік наших захисників ворог вів з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожими обстрілами опинилися наші захисники н.п. Опитне, Водяне, Гнутове, Новогнатівка, Авдіївка, Лебединське, Невельське, Мар’їнка, Миколаївка, Павлопіль, Піски, Верхньоторецьке, Піщевик, Красногорівка та Кам’янка.