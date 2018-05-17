У музеї тоталітарних режимів презентують «Пазли Пам’ятi»

У Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» (прос. Чорновола, 45 Г) відбудеться презентація мультимедійного проекту Асі Ґефтер «Пазли пам’яті» у межах мобільної виставки-меморіалу присвяченої пам’яті жертв Голокосту в Україні. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Пазли Пам’ятi» – мультимедійний проект про життя і творчість Дебори Фоґель, письменниці та критикині авангарду міжвоєнного періоду, та її рідного міста Львова – мікровсесвіту бурхливого XX століття Європи. Ця історія-подорож місцями Львова – cпроба дослідити пласти пам’яті через аудіовізуальні інсталяції, фотографії та тексти.

Презентація відбудеться, 22 травня о 18:30.

Як відомо «Майстерні пам’яті» – спільний німецько-український проект, що об’єднує освітні та меморіальні ініціативи, присвячені збереженню пам’яті про Голокост в Україні.