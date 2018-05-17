ОСТАННІ НОВИНИ

У музеї тоталітарних режимів презентують «Пазли Пам’ятi»

Омелян Шевчук

|

У Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» (прос. Чорновола, 45 Г) відбудеться презентація мультимедійного проекту Асі Ґефтер «Пазли пам’яті» у межах мобільної виставки-меморіалу присвяченої пам’яті жертв Голокосту в Україні. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Пазли Пам’ятi» – мультимедійний проект про життя і творчість Дебори Фоґель, письменниці та критикині авангарду міжвоєнного періоду, та її рідного міста Львова – мікровсесвіту бурхливого XX століття Європи. Ця історія-подорож місцями Львова – cпроба дослідити пласти пам’яті через аудіовізуальні інсталяції, фотографії та тексти.

Презентація відбудеться, 22 травня о 18:30.

Як відомо «Майстерні пам’яті» – спільний німецько-український проект, що об’єднує освітні та меморіальні ініціативи, присвячені збереженню пам’яті про Голокост в Україні.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування

До першого зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року залишився ОДИН ТИЖДЕНЬ! Звучить страшно… Проте саме цим відчуття...

Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська
Соломія ГОЛОВІНА
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська

Скільки ложечок цукру ви кладете до кави? А яку кількість тістечок з'їдаєте, посьорбуючи чай? Експерти рекомендують сутт...

Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

Шукаючи третього…
Юрій Кміть для Львівського порталу
Шукаючи третього…

Українське суспільство живе надіями. То надією, що Петро зміниться, то надією, що грузин кращий, то взагалі Надією, яка ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...