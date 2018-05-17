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У МОЗ розповіли, як правильно бігати

Олександр Косик

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Правильна техніка бігу не лише мінімізує ризики травм, а й робить пробіжки більш ефективними. Прочитайте прості рекомендації, які допоможуть менше втомлюватися і отримувати задоволення і користь від пробіжки.

 

СТЕЖТЕ ЗА ПОСТАВОЮ

Перше правило – не сутультеся. Під час бігу розправте плечі, відведіть їх назад та розслабте. Також тримайте голову і шию прямо – дивіться вперед, а не під ноги. Важливо, щоби м’язи спини, шиї, плечей та обличчя були розслабленими. Якщо ви сутулитеся, то не можете правильно дихати, а отже, до ваших м’язів буде доставлено менше кисню.

РОЗСЛАБТЕ РУКИ І ЗІГНІТЬ ПІД ПРЯМИМ КУТОМ

Не варто напружувати руки під час бігу – це може спричинити додаткове навантаження на спину та плечі. Але не перестарайтеся – руки не мають бовтатися хаотично. Правильна позиція – руки зігнуті під прямим кутом (90 градусів), рухаються вперед і назад, а не поперек тіла. Рухи руками вперед-назад допомагають під час бігу, тоді як розмахування в боки – це марна трата енергії.

НАХИЛІТЬ КОРПУС ВПЕРЕД І НАМАГАЙТЕСЯ БІГТИ НЕВЕЛИКИМИ КРОКАМИ

Корпус можна трохи нахилити вперед – це допоможе зафіксувати положення стегон, не дозволити їм рухатися з боку в бік. Так ви знизитите ризик болю в спині та стегнах, зменшите навантаження на п’яти. Ноги мають бути трохи зігнутими в зоні колін, особливо, якщо ви біжите по твердому покриттю. Ви маєте бігти, а не стрибати. Не піднімайте коліна занадто високо – вони мають бути направлені вперед, а не вгору.

Уникайте навантаження лише на п’яту або передню частину стопи,  найбезпечніший спосіб бігу для більшості бігунів-аматорів – це навантаження на середину стопи. Старайтеся робити маленькі легкі кроки, адже під час пробіжки рухи повинні бути легкими та спокійними. Незалежно від вашої ваги, під час бігу не повинно виникати гучних звуків, коли ноги торкаються покриття.

ДИХАЙТЕ ПРАВИЛЬНО

Незважаючи на те, чи ви дихаєте носом, чи ротом, потрібно робити глибокі ритмічні вдихи та видихи. Намагайтеся робити один вдих-видих кожні два кроки, можна поступово збільшувати інтервал.

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