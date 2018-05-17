У Львові створять новий парк

У Львові створять парк «Кольонія», який обмежуватиметься вул. А. П’ясецького, вул. Сполучною, вул. Генерала В. Курмановича. Відповідне рішення сьогодні, 17 травня, прийняли під час сесії Львівської міської ради. «За» проголосував 41 депутат, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, землі, на яких з’явиться новий парк «Кольонія» належать до таких, що не надані у власність або користування. Сама ділянка розташована в зоні Р-3 – зоні озеленених територій загального користування. Площа парку становитиме 2,5 га.

«ЛКП «Зелений Львів» надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки обмеженої вул. А. П’ясецького, вул. Сполучною, вул. Генерала В. Курмановича, у постійне користування для збереження та використання парку «Кольонія» за рахунок земель, що не надані у власність або користування, з подальшим їх переведенням до земель рекреаційного призначення», – йдеться у документі.

Як водночас йдеться у пояснювальній записці до проекту рішення, назва парку «Кольонія» склалась істрорично, адже територія, в яку на сьогодні входить парк, до 1930 року перебувала за межами міста Львова (історичне село Cигнівка). Історичні довідки доводять, що Сигнівка є найбільшою в околицях Львова німецькою колонією, закладеною у 1880 році початково для 24 сімей з Німеччини, яка потім значно збільшилася.

За іншою версією, на території цих історичних сіл знаходився потужний залізничний вузол. Для якісного забезпечення функціонування залізниці земельні ділянки зазначеної території резервувалися для проживання працівників, які обслуговували залізницю. Відповідно, утворилося поселення, яке в народі отримало назву – «Залізнична кольонія» (на місцевому діалекті). За плином часу з назви поселення випало слово «залізнична», а озеленену територію в межах цього поселення стали називати парком «Кольонія».