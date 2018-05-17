У Львові гарячу воду отримують понад 380 споживачів

ЛМКП «Львівтеплоенерго» відновлює подачу гарячої води після гідравлічних випробувань. Станом сьогодні на ранок гарячу воду отримують 382 споживачі підприємства. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», вчора було відновлено подачу гарячої води до 233 будинків у Шевченківському районі від ТЦ «Північна». Станом сьогодні на ранок гарячу воду отримує 382 споживачі ЛМКП «Львівтеплоенерго»: весь Галицький район — це 11 споживачів; 94 споживачі у Личаківському районі; 4 — у Франківському районі та 267 — у Шевченківському районі.

«Вчора ми відновили подачу гарячої води до усіх споживачів Шевченківського району від ТЦ «Північна». Сьогодні запускаємо в роботу ТЕЦ-1 і розпочинаємо відновлення подачі гарячої води нашим споживачам, які обслуговуються від цього джерела — це більше 700 будинків. За сьогодні і завтра до кінця дня плануємо відновити подачу гарячої води до 90% споживачів від ТЕЦ-1. До решти будинків, які залишаться, гарячу воду буде відновлено на вихідних», — розповів директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Степан Пакіж.

Нагадаємо, з 23 квітня розпочалися гідравлічні випробування теплових мереж, які знаходяться на балансі ЛМКП «Львівтеплоенерго», а з 10 травня гідравлічні випробування відбуваються на теплових мережах ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

Гідравлічні випробовування проводяться щорічно, після завершення опалювального сезону, згідно з пунктами «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України № 71 від 14.02.2007р, та пунктом VI «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України N 620/378 від 10.12.2008. Під час гідравлічних випробувань тепловики Львова перевіряють технічний стан 470 км трубопроводів теплових мереж — це 293 км теплових мереж (з них 164 км магістральні мережі), які є на балансі ЛМКП «Львівтеплоенерго» та 179 км тепломереж, які є на балансі ЛКП «Залізничнетеплоенерго». Також під час гідравлічних випробувань проводиться ремонт основного і допоміжного обладнання на найбільших об’єктах теплопостачання міста — ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна». Ці роботи можна виконати лише при повній зупинці роботи ТЕЦ, тобто в час «нульової зупинки», яка відбувається саме під час гідравлічних випробувань. Тому на час гідравліки зупиняється подача гарячої води.