У Львові 25-річний молодик проник у квартиру та підрізав господаря, вимагаючи у нього гроші

У Львові правоохоронці викрили зловмисника, причетного до розбійного нападу. Зловмисник проник у помешкання, вимагав у господаря гроші та наніс йому ножові поранення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 16 травня до правоохоронців надійшло повідомлення від 54-річного львів’янина, котрий проживає у Личаківському районі, про те, що у його квартиру проник зловмисник, вимагав гроші та наніс йому ножові поранення.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції. Як встановили правоохоронці, зловмисник проник у квартиру близько сьомої ранку через вікно. Він вимагав у господаря гроші, а коли той відмовився віддати йому кошти, наніс йому кілька ударів ножем у живіт. Медики діагностували у чоловіка «множинні поранення, проникаючі поранення грудної клітини та живота», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 25-річний чоловік, котрий колись винаймав помешкання у будинку потерпілого. Проводиться досудове розслідування, невдовзі суд обере для зловмисника міру запобіжного заходу.