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У львівських ЦНАПах можна буде зареєструвати шлюб та автомобіль

Юлія Шпак

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Сьогодні, 17 травня, під час сесії Львівської міської ради затвердили нові Переліки адміністративних послуг, які надають через Центри надання адміністративних послуг міста Львова. Оновлений перелік послуг затвердили, щоб впорядкувати систему надання адміністративних послуг, враховуючи законодавчі зміни. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Ми затверджуємо новий перелік послуг, оскільки вкінці 2017 року було прийнято розпорядження Кабміну, яке зобов’язало виконавчі органи влади ввести деякі адміністративні послуги через ЦНАП. Зокрема, це є реєстрація актів цивільного стану, реєстрація посвідчень водія, реєстрація транспортних засобів, також впорядковано перелік послуг по соціальному напрямку», — прокоментувала під час розгляду питання Валентина Бартошик, директор департаменту адміністративних послуг ЛМР.

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