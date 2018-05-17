Супрун розповіла, як вберегтися від підроблених ліків

В Україні функціонує система, яка забезпечує здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що знаходяться в обігу. Проте все ще існує ймовірність натрапити на фальсифіковані ліки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

«Підробка ліків – глобальна проблема. Згідно з даними ВООЗ за 2017 рік, майже кожен десятий продукт медичного призначення в країнах з низьким та середнім рівнем прибутку є некондиційним чи фальсифікованим», – йдеться у повідомленні.

Відтак, щоби бути захищеними від підробки, Уляна Супрун радить бути пильними, коли купуєте ліки та якщо виникають і найменші сумніви – перевіряйте їх.

Також в.о. міністра охорони здоров’я оприлюднила інструкцію, як вберегтися від підроблених ліків:

Перевіряйте аптеку

Купуйте ліки в спеціально визначених для цього місцях – аптечних закладах. Не купуйте ліки в кіосках, підземних переходах, в інтернеті (де не вказано контактну інформацію та адресу аптеки) чи просто у приватних осіб. В кожної аптеки має бути ліцензія на роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Інформацію про наявність ліцензії, як правило, можна знайти в куточку споживача. Якщо її немає – запитайте у провізора. Адреса аптеки, вказана в ліцензії, має обов’язково збігатися з фактичною.

Уважно оглядайте цілісність упаковки

Упаковка має бути не пошкоджена, не розірвана чи прим’ята. Кожний лікарський засіб має переважно 2 упаковки: первинну та вторинну.

Первинна упаковка (блістер з фольги, ампула, флакон та ін.) безпосередньо контактує з лікарським засобом.

Вторинна упаковка (найчастіше картонна коробка) захищає первинне пакування. Завжди звіряйте інформацію на обох упаковках, вона має сходитися.

Зверніть увагу на назву лікарського засобу, найменування виробника, адресу виробника, лікарську форму, склад, реєстраційний номер та номер серії, термін придатності тощо.

Для врахування потреб людей з вадами зору, на упаковці назва лікарського засобу зазначається шрифтом Брайля.

З 2010 року законом України передбачено нанесення назви лікарських засобів на зовнішню (вторинну) упаковку шрифтом Брайля. Шрифт Брайля – це рельєфний шрифт, який можна відчути на дотик. МОЗ України визначає ліки, упаковка яких не маркується шрифтом Брайля. Ці вимоги визначені законодавчо.

На упаковках може бути зазначена додаткова інформація, зокрема різні товарні, попереджувальні, екологічні та інші знаки, що рекомендовані міжнародними організаціями. Будьте уважні, порушення маркування упаковок або зовнішнього вигляду препарату може бути свідченням фальсифікації.

Якщо після перевірки у вас залишились сумніви, ви також можете попросити провізора надати сертифікат якості препарату та переглянути ліцензію аптечного закладу та звернутись до територіального відділення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Інформація про яку має бути зазначена в куточку споживача.

Корисні ресурси:

Також ви можете перевірити наявність державної реєстрації препарату у Державному реєстрі лікарських засобів України за цим посиланням.

Пошук можна здійснювати за назвою препарату, номером реєстраційного посвідчення чи за складом діючої речовини тощо. Реєстр оновлюється щоденно, тому це найбільш надійне та актуальне джерело для перевірки лікарських препаратів.

Також офіційна інформація про виявлені фальсифіковані та не якісні лікарські засоби регулярно розміщуються на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Ще один ресурс, який допоможе перевіряти ліки – Додаток Ліки Контроль. Тут можна знайти інструкції для лікарських препаратів, здійснити контроль підробок за певним алгоритмом та знайти зареєстровані аналоги лікарських препаратів.