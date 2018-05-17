Спалах кору в Україні: за тиждень захворіли понад 1400 людей

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 19-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей. Кількість нових випадків захворювання за останній тиждень зросла. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Вінницькій, Волинській, Київській, Львівській, Луганській, Рівненській, Чернігівській області, а також у м. Києві. Частка дорослих, які захворіли на кір, також зростає.

З початку року найбільше людей захворіли на кір в Івано-Франківській (всього 2137 людей: 649 дорослих і 1488 дітей), Закарпатській (всього 2131 людина: 420 дорослих і 1711 дітей), Львівській (всього 1785 людей: 590 дорослих і 1195 дітей), Одеській (всього 1552 людини: 766 дорослих і 786 дітей) та Чернівецькій (всього 1081 людина: 361 дорослий і 720 дітей) областях.

Нагадуємо, що захиститися від кору допоможе тільки вакцинація. Якщо вашій дитині скоро виповниться 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення за календарем щеплень. Якщо ж ви пропустили першу чи другу дози вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу для якнайшвидшого отримання безоплатного щеплення. Тепер зробити безоплатне щеплення КПК та надолужити пропущені дози вакцини можна усім дітям до 18 років.