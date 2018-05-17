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Під Львовом загинув львів’янин, який на авто влетів у відбійник

Омелян Шевчук

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У Рясне-Руському загинув 80-річний водій легковика, який не впорався із керуванням і в’їхав у відбійник. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

ДТП сталася 16 травня близько 19.00 у селі Рясне-Руське, що під Львовом.

«Водій автомобіля ЗАЗ 1102 «Таврія», 1938 року народження, житель Львова, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на відбійник. Внаслідок ДТП чоловік від отриманих травм помер на місці події. Причини події встановлюються.

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