Під Львовом загинув львів’янин, який на авто влетів у відбійник

У Рясне-Руському загинув 80-річний водій легковика, який не впорався із керуванням і в’їхав у відбійник. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

ДТП сталася 16 травня близько 19.00 у селі Рясне-Руське, що під Львовом.

«Водій автомобіля ЗАЗ 1102 «Таврія», 1938 року народження, житель Львова, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на відбійник. Внаслідок ДТП чоловік від отриманих травм помер на місці події. Причини події встановлюються.