Під час пиятики господар помешкання підрізав 20-річного гостя

У Мостиському районі господар будинку поранив 20-річного гостя кухонним ножем. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.
У Мостиське відділення поліції 16 травня надійшло повідомлення про чоловіка, який отримав ножове поранення та був госпіталізований у хірургічне відділення місцевої лікарні.
Як встановили правоохоронці, тілесні ушкодження потерпілому 20-річному мешканцю одного з сіл району завдав його знайомий, 38-річний мешканець міста Судова Вишня. Під час розпивання спиртного між чоловіками виник конфлікт, під час якого господар помешкання кухонним ножем наніс гостю удар у живіт. Медики діагностували у пораненого «проникаючі рвані рани живота».
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.
Дарина Смеречанська