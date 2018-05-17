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Під час пиятики господар помешкання підрізав 20-річного гостя

Дарина Смеречанська

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У Мостиському районі господар будинку поранив 20-річного гостя кухонним ножем. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

У Мостиське відділення поліції 16 травня надійшло повідомлення про чоловіка, який отримав ножове поранення та був госпіталізований у хірургічне відділення місцевої лікарні.

Як встановили правоохоронці, тілесні ушкодження потерпілому 20-річному мешканцю одного з сіл району завдав його знайомий, 38-річний мешканець міста Судова Вишня. Під час розпивання спиртного між чоловіками виник конфлікт, під час якого господар помешкання кухонним ножем наніс гостю удар у живіт. Медики діагностували у пораненого «проникаючі рвані рани живота».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

 

 

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