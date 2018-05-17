Львів’ян запрошують до Оперного театру на виставку Андрія Бокотея

У Львівському оперному театрі презентують скляну композицію «Тайна вечеря» відомого українського художника Андрія Бокотея. Виставка триватиме до кінця травня, тому кожен охочий зможе подивитись на неї у Дзеркальній залі Львівської опери. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

«Сама виставка проходить у Львівському національному музеї імені Андрея Шептицького, а у нас буде представлена одна композиція митця – «Тайна вечеря». Відкриття виставки відбудеться у супроводі камерного оркестру Львівської опери у п’ятницю о 15.00. Наразі точно не відомо, доки ця виставка триватиме, але переконаний, що вона точно експонуватиметься до кінця місяця», – розповів керівник Дзеркальної зали театру Тарас Різняк.

Будь-хто може подивитись на цю роботу, купивши квиток на екскурсію Львівською оперою. Квитки на подію можна придбати у касах театру або на сайті. Вартість відвідин відкриття виставки – 100 грн, а у всі інші дні ціна екскурсії – 40 грн.

Довідка

Андрій Бокотей – український художник, професор, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, Заслужений діяч мистецтв України (1989), Народний художник України (2006). Митець є одним з піонерів Міжнародного руху студійного скла на теренах пострадянського простору. Його роботи були представлені на кисченних виставках в Україні, Китаї, США, Франції, Бельгії, Ізраїлі, Польщі, Росії, Литві, Естонії, Латвії, Угорщині, Голландії, Данії, Фінляндії, Норвегії.