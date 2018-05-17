Депутати Львова просять Порошенка врятувати протезний завод

Сьогодні, 17 травня, під час сесії Львівської міської ради депутати прийняли звернення до Президента України, Прем’єр-міністра, Голови Верховної Ради України та Міністра соціальної політики з проханням виділити кошти на виплату зарплат працівникам Львівського протезного заводу. «За» відповідне звернення проголосували 54 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначив депутат Ігор Дякович, Львівський протезний завод, який виготовляє протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, крісла та колісні візки для людей з особливими потребами з п’яти областей України, від січня не може виплатити зарплату своїм працівникам.

«Сьогодні на заводі працює 290людей. Він працює для Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Волинської, Закарпатської областей. Але з початку року держава не підписала договори на фінансування роботи підприємства. Відповідно, виплатити працівникам заробітну плату тут просто не можуть. Це призвело до того, що довелося скоротити робочий тиждень майстрів та припинити діяльність цехів, які виготовляють всі протезно-ортопедичні вироби, а також діяльність механічно-складального цеху. Також упродовж чотирьох місяців з підприємства пішли 110 кваліфікованих працівників», – зазначив Ігор Дякович.

За його словами, працівники протезного заводу вже надсилали звернення до Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального захисту інвалідів, щоб вирішити проблему фінансування та мати змогу надалі працювати