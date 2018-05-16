Завтра у Львові знову обіцяють грози

Завтра, 17 травня, у Львові обіцяють сильні пориви вітру та грози. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За прогнозом Львівського гідрометцентру, завтра, 17 травня, у Львові місцями грози, пориви південно-західного вітру 15 — 20 м/с. Львівська міська рада закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки.

За даними сайту Синоптик, опади ймовірні надранок і по обіді. Температура повітря прогріється до 18 градусів тепла.

Додамо, що в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію» міста за коротким номером 1580.