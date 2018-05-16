Завтра античні скульптури на площі Ринок одягнуть у вишиванки

Із нагоди Всесвітнього Дня Вишиванки 17 травня скульптури Нептуна, Амфітріти, Адоніса та Діани, що розташовані на пл. Ринок, одягнуть в український стрій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Одягати скульптури розпочнуть о 07.00 год. ранку. Також вишиванки приміряють й леви, «охоронці» Ратуші — їх одягатимуть у вишиванки о 12.00 год. Також завтра на Ратуші вивісять тематичний банер.

«Українська вишиванка — це істинний символ та генетичний код нашого народу, його традицій та історії, а також нескорений живий дух, сповнений культурної багатогранності. У вишиванках із різних територій нашої землі закодовані смуток та надія, боротьба і нескорені серця наших героїв, жертовність і гідність, велична краса і спільні мрії про волю та благополуччя цілої нації», — наголосила Марія Пилипчук, в.о. начальника управління внутрішньої політики ЛМР.

Нагадаємо, День Вишиванки в Україні відзначають щорічно у третій четвер травня.