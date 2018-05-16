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Відома боксерка дала майстер-клас львівським школярам

Дарина Смеречанська

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Відома боксерка Вікторія Вірт-Гарасимович днями зустрілася зі школярами середньої загальноосвітноосвітньої школи № 98 м. Львова і дала майстер-клас. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Школярі радо вітали зіркову гостю – майстра спорту України міжнародного класу з боксу, чемпіонку світу та Європи серед юніорів,  стипендіата Національного Олімпійського комітету України.

Захід відбувся в рамках проекту «Olympic Lab», мета якого  – «поширення олімпійських ідеалів та принципів, залучення молоді до олімпійського руху, пропагування здорового способу життя, знайомство учнів з зірками українського та світового спорту та надбання корисних життєвих навичок і лідерських якостей».

Вікторія розповіла  школярам історію розвитку боксу, зокрема й жіночого. Сподобались школярам та адміністрації школи й показові виступи боксерів й боксерок СК «Ринг», вихованців тренерів Ростислава Гарасимовича та Ігоря Тимчишина.

Поєдинки на рингу демострували як зовсім юні боксери, так й досвідчені спортсмени. Зокрема, боксерка Сніжана Маудза є членом юніорської збірної команди України, учасницею чемпіонату Європи, міжнародних турнірів, призеркою чемпіонатів України.

Однак найбільший захват викликав майстер-клас від самої Вікторії Вірт. Відома спортсменка навчала присутніх елементів боксу.

Фото: ЛОДА

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