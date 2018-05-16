У Львові затримали чоловіка, який до смерті забив 90-річну матір

У Львові правоохоронці затримали чоловіка, котрий жорстоко побив свою 90-річну матір. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Залізничний відділ поліції 15 травня надійшло повідомлення від працівників однієї з львівських лікарень про те, що каретою швидкої медичної допомоги до них доставлено 90-річну львів’янку, у якої діагностували «важку поєднану травму». Незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя пацієнтці не вдалось.

Як встановили правоохоронці, тілесні ушкодження жінці вдома наніс її 63-річний син. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Чоловіку загрожує до десяти років тюрми.Проводиться досудове розслідування.