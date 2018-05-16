ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затримали чоловіка, який до смерті забив 90-річну матір

Дарина Смеречанська

|

У Львові правоохоронці затримали чоловіка, котрий жорстоко побив свою 90-річну матір. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Так, у Залізничний відділ поліції 15 травня надійшло повідомлення від працівників однієї з львівських лікарень про те, що каретою швидкої медичної допомоги до них доставлено 90-річну львів’янку, у якої діагностували «важку поєднану травму». Незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя пацієнтці не вдалось.

Як встановили правоохоронці, тілесні ушкодження жінці вдома наніс її 63-річний син. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Чоловіку загрожує до десяти років тюрми.Проводиться досудове розслідування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування

До першого зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року залишився ОДИН ТИЖДЕНЬ! Звучить страшно… Проте саме цим відчуття...

Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська
Соломія ГОЛОВІНА
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська

Скільки ложечок цукру ви кладете до кави? А яку кількість тістечок з'їдаєте, посьорбуючи чай? Експерти рекомендують сутт...

Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

Шукаючи третього…
Юрій Кміть для Львівського порталу
Шукаючи третього…

Українське суспільство живе надіями. То надією, що Петро зміниться, то надією, що грузин кращий, то взагалі Надією, яка ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...