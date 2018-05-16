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У Львові обрали переможців конкурсу на найгарніше заквітчані підвіконня, літній майданчик та балкон

Соломія Григор'єва

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У Львові вже традицією стало з приходом весни прикрашати квітами балкони, підвіконня, придумувати цікаві ідеї оформлення літніх майданчиків, вулиці заквітчувати цікавими квітковими композиціями. Усе це створює неповторну атмосферу Львова. Львівська міська рада 11 квітня оголосила конкурс на найкраще оформлений квітами літній майданчик, підвіконня та балкон. Сьогодні в мерії відбулось відзначення переможців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Загалом на конкурс надійшло 38 пропозицій. У голосуванні взяли участь 395 осіб.

Відтак, міський голова Львова вручив дипломи:

  • За оригінальне втілення ідеї оформлення підвіконня, особливу турботу про красу рідного міста та за перемогу в загальноміському конкурсі на найгарніше заквітчане підвіконня міста Львова
  • За оригінальне втілення ідеї оформлення літнього майданчика, особливу турботу про красу рідного міста та за перемогу в конкурсі на найгарніше заквітчаний літній майданчик міста Львова
  • За оригінальне втілення ідеї оформлення балкону, особливу турботу про красу рідного міста та за перемогу в конкурсі на найгарніше заквітчаний балкон міста Львова.

Подяку від громади міста Львова вручено за особливу турботу про красу рідного міста та за перемогу в конкурсі на найгарніше заквітчаний балкон у місті Львові.

Отож, переможцями конкурсу стали:

  • Найгарніше заквітчане підвіконня міста Львова — Західноукраїнське бюро «Українська іноземна юридична колегія», керівник — Чижмар Іван Васильович. За цю пропозицію свої голоси віддали 36 осіб:

  • Найгарніше заквітчаний літній майданчик міста Львова — Кав’ярня «Цвібак», менеджер — Іван Дучаковський. Ця пропозиція набрала 49 голосів:

  • Найгарніше заквітчаний балкон міста Львова — Львівська обласна бібліотека для дітей, директор — Лариса Лугова. За цю пропозицію свої голоси віддали 79 осіб:

Окрему подяку було висловлено мешканцям за турботу про місто, зокрема, балкон на вулиці Некрасова, 5. Ця пропозиція набрала 135 голосів. Нагороду отримала мешканка квартири № 4 — Ірина Гудь?

«Це насправді не моя заслуга. Це заслуга всіх мешканців нашого будинку. І заслуга моїх батьків, які зараз уже спочивають. Тому я є лише представник цього будинку, корінних мешканців Львова, які дійсно люблять своє місто і стараються», — сказала Ірина Гудь.

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