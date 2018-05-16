Цими вихідними у Винниках відбудеться фестиваль сиру

У Винниках 19-20 травня відбудеться фестиваль сиру. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

В рамках фестивалю організатори обіцяють представити близько 100 видів сирів: бринза, сулугуні, вурда, будз, сирні коники та інші сирні вироби кращих майстрів Прикарпаття і Закарпаття; а також: вино, мед, гарячі страви, кераміку, вишиванки й інші вироби народних умільців.

Програму доповнять майстер класи з гончарства, розпису, ткацтва, лозоплетіння, концертна програма та лицарські поєдинки.

Відбуватиметься фестиваль на території Історико-краєзнавчого музею у Винниках (вул.Івасюка, 5) з 11:00 до 20:00 год.