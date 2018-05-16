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Поліція розшукує водія-втікача, який збив чоловіка у Дрогобичі

Дарина Смеречанська

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Правоохоронці просять зголоситися очевидців ДТП, яка сталася 15 травня близько 9.15 на вулиці Лесі Українки у Дрогобичі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на 51-річного пішохода на нерегульованому пішохідному переході по вулиці Лесі Українки у місті Дрогобич та втік з місця події. Пішохода, мешканця одного з сіл району, було доставлено у лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події та особу водія, котрий скоїв наїзд.

Працівники Дрогобицького відділу поліції просять зголоситись на оперативну лінію 102 очевидців події або водіїв, чиї автомобілі обладнані відеореєстраторами, і допомогти встановити особу водія, котрий скоїв наїзд на пішохода та втік.

 

 

 

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