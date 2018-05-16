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Неподалік Львова викрили міні-цех з фальсифікованим алкоголем

Дарина Смеречанська

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На Львівщині припинили діяльність міні-цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв та не допустили на споживчий ринок фальсифікованої горілки на більше ніж мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Підпільна гуральня функціонувала неподалік Львова. В міні-цеху під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили 350 літрів спирту та підготовленої до розливу спиртової суміші,  2500  марок акцизного збору із ознаками підробки та більше  600 пляшок вже готової продукції, яка реалізовувалась під виглядом горілки відомих в Україні торгових марок.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.

 

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