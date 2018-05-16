В області вперше відбудеться Молочний форум

У Львівській області 23-24 травня вперше проходитиме Молочний форум. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«В межах Форуму відбудеться великий Ярмарок молочної продукції, куди запрошуються молокопереробні підприємства Львівської області, а також особисті селянські господарства, які виробляють продукцію для ринку. Відтак кожен охочий зможе скуштувати та придбати молочні смаколики», – зазначила заступник директора департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко.

Як розповіла Людмила Гончаренко під час Форуму закладуть наріжний камінь під будівництво першого в області кооперативного молокопереробного підприємства.

«Планується закладення наріжного каменю будівництва першого у Львівській області кооперативного молокопереробного підприємства у місті Красне Буського району. Також ми плануємо підписати угоду про взаєморозуміння між Львівською облдержадміністрацією і Посольством Уряду Канади щодо сприяння із будівництва такого підприємства» , – додала Людмила Гончаренко.

Також учасники Форуму відвідають два кооперативи у Бродівському та Стрийському районах Львівщини.

«Відвідувачі та учасники демонстраційних показів, матимуть можливість на власні очі побачити сучасні молочні ферми сімейного типу, ознайомитись із інноваційними підходами до доїння на пасовищі. Культурною частинкою показів стане відвідування Золочівського та Підгорецького замків та музею-садиби Степана Бандери», – розповіла тренер з гендерних питань БО «Львівська аграрна дорадча служба» Христина Максимець.

Окрім цього, в межах Молочного форуму учасники ознайомляться із успішним досвідом реальної молочної кооперації, сімейного фермерства, шляхами досягнення ефективності на середніх та великих молочних фермах, та отримають інформацію про можливу фінансову підтримку з державного та обласного бюджетів.

Тематичне дозвілля організують і для маленьких відвідувачів.

«Будуть невеличкі творчі заходи для дітей. Малеча зможе розмалювати фігурки корів, пофотографуватися з маленькими телятками», – додала Христина Максимець.

I Молочний Форум триватиме 23 травня з 11 – 17:00 год, та 24 травня з 10-18:00 год.