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На Донбасі загинув ще один український захисник

Омелян Шевчук

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Упродовж минулої доби, 15 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною. Бойові дії активізувались після 16:00 та тривали на всіх напрямках. Під час бойових дій один наш захисник загинув, ще двох було поранено та оперативно евакуйовано до шпиталю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі об’єднаних сил.

 

За даними відомства, російсько-окупаційні війська 45 разів порушили режим припинення вогню, з них 17 разів із застосуванням важкого озброєння. Окупанти знову, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, близько шостої години ранку вчора, 15 травня, обстріляли із 82-мм мінометів населений пункт Новгородське.

На Луганщині найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Троїцьке та Новозванівка. На Донецькому напрямку активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели в районах населених пунктів Травневе, Зайцеве, Залізне, Верхньоторецьке, Піски. За даними розвідки, втрати противника минулої доби склали двоє загиблих та троє поранених. Адекватну відповідь також ворог отримав на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Талаківка та Широкине.

Упродовж ночі поточної доби, 16 травня, інтенсивність бойових дій зменшилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї. Станом на 7.00 ранку втрат немає.

Більш докладну інформацію про події, які відбуваються в районі проведення операції об’єднаних буде оприлюднено під час щоденного брифінгу представника об’єднаних сил.

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