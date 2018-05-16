Молодих авторів запрошують взяти участь у літконкурсі «Казки з Донбасу»

Організація української молоді «Спадщина» оголошує про проведення літературного конкурсу «Казки з Донбасу», який триватиме до 22 червня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Як ви знаєте на сході нашої країни вже четвертий рік триває війна. Вона зачепила практично кожну українську родину. У кожного із нас є знайомі військові, переселенці, волонтери. Ми вважаємо, що для перемоги, для консолідації та примирення в українському суспільстві є надзвичайно важливою сфера культури у всіх своїх проявах. В Україні вже з’явились фільми, музика та література присвячені подіям на Донбасі, проте ми помітили, що немає практично жодної дитячої книги на цю тематику. У зв’язку з цим Організація української молоді „Спадщина“ оголошує літературний конкурс „Казки з Донбасу“. Конкурс організовується для того, щоб відібрати найкращі твори молодих авторів та видати окремою книгою. Така книга стане у нагоді батькам і педагогам, дозволить у доступній для дітей формі ознайомитись із проблематикою війни та дозволять нам наблизити перемогу», – розповідають організатори конкурсу.

Метою конкурсу – розкрити проблематику подій останніх років на Сході України в доступній формі для дитячої аудиторії; спонукати авторів звернутися до складної тематики та опрацювати її у жанрі казки; відібрати найкращі твори для подальшої публікації у збірці казок.

До участі в конкурсі запрошуються українські автори – як досвідчені, так і початківці. Учасники конкурсу повинні надіслати власний твір (допускається подання кількох творів одним автором), який є оригінальним (створений без використання жодних інших творів та без порушення прав третіх осіб), не подавався на інші конкурси, не був публічно оприлюднений повністю або частково (в тому числі частина твору окремо від твору чи навпаки), не був жодним чином використаний у комерційних цілях, та права за яким не передані іншим (юридичним або фізичним) особам і не будуть передаватися до оголошення результатів конкурсу.

Рекомендований жанр — казка для дітей молодшого та середнього шкільного віку. Тему та сюжет для власної казки учасники обирають самостійно в межах ширшої тематики та мети конкурсу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, надсилають твори на електронну адресу knygovij@ukr.net (тема листа «Літературний конкурс»). До творчої роботи учасник додає (в окремому файлі) наступну інформацію: прізвище, ім’я та по-батькові, дата народження (число, місяць, рік), контактний номер телефону, електронна адреса, назва твору.

Надіслані на конкурс твори мають містити 3−20 сторінок друкованого тексту. Текст всього твору набирається 14-м кеглем шрифту TimesNewRoman через міжрядковий інтервал 1,5. Конкурсні твори переможців можуть редагуватись організаторами конкурсу. Конкурсні твори не рецензуються.

Визначення та оголошення переможців відбудеться до 26 червня.