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Мешканців Львівщини кличуть активно відпочити на фестивалі «Небу-ХАЙ!»

Дарина Смеречанська

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У селі Березина Миколаївського району (50 кілометрів від Львова) протягом 25 по 27 травня фестиваль Простір музики і руху «Небу-ХАЙ!». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Більше двадцяти авторських та драйвових конкурсів — ось рецепт активного квесту «Скарби Скарбека». Кожен може на собі «пережити» бої в грязюці, сумо, купини, вільне падіння, мотузковий парк, скелелазіння, пейнтбол, біг-болл, боулінг, каякінг, решето, слеклайн, слизька гірка, слизький футбол, тир, ніндзя та інші. Спортивний квест «Скарби Скарбека» діятиме впродовж двох днів — у суботу та неділю, 26−27 травня. Мета організаторів — щоб кожен відпочив на повну, отримав заряд енергії та адреналіну.

Захід триватиме з 12.00 до 18.00 год. щодня. Призи — кожному сміливцю. Нагородження щодня.

Увечері усіх фестивальників розважатимуть гурти OtVinta!, PIANO, Holly Loud та Bugs &Bunny”, — розповідають організатори.

Увесь прибуток з продажу квитків організатори скерують на побудову соціальної спортивної школи у с. Березина, яку почали створювати на місці зруйнованої насосної станції. Сюди, завдяки старанням турклубу «Манівці», проведено електрику та водопостачання, очищено і вирівняно територію, налагоджено сортування і вивіз сміття, облаштовано складські приміщення. Працює охорона.

Саме тут місцевих хлопців і навчають кануполо та каякінгу, у планах створити ще секції боротьби та скелелазіння. За рік тренувань у спортшколі, спортсмени секції кануполо досягли підвищення спортивних розрядів з водного туризму, а також здобули абсолютну перемогу (1 місце) на Кубку України кануполо у 2017 році.

 

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