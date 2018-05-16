ОСТАННІ НОВИНИ

Львівщина готова до проведення ЗНО для дітей з особливими потребами

Соломія Григор'єва

|

У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти запевняють, що створили для абітурієнтів з особливими потребами всі умови, щоб їм було комфортно здавати ЗНО. Про це сьогодні, 16 травня, під час прес-конференції розповіла директорка ЛРЦОЯО Лариса Середяк, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Під час реєстрації на ЗНО діти з особливими потребами вказували, які умови їм потрібні для проходження тестування, тому ми підготувались до цього. Вже кілька років для учасників з вадами слуху ми запрошуємо сурдоперекладачів. Такі учасники матимуть додатковий час. Окрім того такі діти під час написання англійської мови не будуть мати серед завдань аудіювання, його замінять на роботу з текстом.

Для людей з вадами зору ми дозволяємо користуватись лупами різної величини, а де тих, у кого дуже поганий зір, ми друкуємо зошити 16 шрифтом. Вони також матимуть 30 додаткових хвилин для роботи. Вперше під час додаткової сесії будуть апробовуватись зошити шрифтом Брайля.

Для дітей з вадами опорно-рухового апарату в районах були побудовані пандуси. У Львові школа №82 має ліфт, спеціально облаштовані туалетні кімнати», – повідомила Л. Середяк.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування

До першого зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року залишився ОДИН ТИЖДЕНЬ! Звучить страшно… Проте саме цим відчуття...

Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська
Соломія ГОЛОВІНА
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська

Скільки ложечок цукру ви кладете до кави? А яку кількість тістечок з'їдаєте, посьорбуючи чай? Експерти рекомендують сутт...

Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

Шукаючи третього…
Юрій Кміть для Львівського порталу
Шукаючи третього…

Українське суспільство живе надіями. То надією, що Петро зміниться, то надією, що грузин кращий, то взагалі Надією, яка ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...