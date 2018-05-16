Львівщина готова до проведення ЗНО для дітей з особливими потребами

У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти запевняють, що створили для абітурієнтів з особливими потребами всі умови, щоб їм було комфортно здавати ЗНО. Про це сьогодні, 16 травня, під час прес-конференції розповіла директорка ЛРЦОЯО Лариса Середяк, передає кореспондент Львівського порталу.

«Під час реєстрації на ЗНО діти з особливими потребами вказували, які умови їм потрібні для проходження тестування, тому ми підготувались до цього. Вже кілька років для учасників з вадами слуху ми запрошуємо сурдоперекладачів. Такі учасники матимуть додатковий час. Окрім того такі діти під час написання англійської мови не будуть мати серед завдань аудіювання, його замінять на роботу з текстом.

Для людей з вадами зору ми дозволяємо користуватись лупами різної величини, а де тих, у кого дуже поганий зір, ми друкуємо зошити 16 шрифтом. Вони також матимуть 30 додаткових хвилин для роботи. Вперше під час додаткової сесії будуть апробовуватись зошити шрифтом Брайля.

Для дітей з вадами опорно-рухового апарату в районах були побудовані пандуси. У Львові школа №82 має ліфт, спеціально облаштовані туалетні кімнати», – повідомила Л. Середяк.