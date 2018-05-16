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Львів'ян запрошують оглянути колекцію неймовірних вишиванок у Домі Франка

Дарина Смеречанська

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Дім Франка 19 травня вперше покаже свою колекцію неймовірних вишиванок, які науковці збирали протягом багатьох десятків років, а також вишиванки, які носили в родині Франків. Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі Львівської обласної ради.

 

Своєю чергою, дослідниця та колекціонерка українських автентичних вишиванок Роксоляна Шимчук доповнить бесіду про орнаменти національного вбрання та їхнє сакральне значення.

У програмі заходу – етнодефіле просто неба. Відомі жінки Львова демонструватимуть старовинні вишивані вироби з приватних колекцій, а також роботи сучасних українських дизайнерів. І завершить проект благочинний аукціон «Ангели надії». Це – роботи знаних львів’янок, які вони намалювали на ґонтах під пильним наставництвом відомого художника-іконописця Лева Скопа. А кошти, виручені від їхнього продажу, підуть на придбання оптики для бійців, які захищають нас на сході України.

Музичну частину дійства представить лідер гурту «Wszystko» та Зіновій Карач.

Додамо, що проект «Візерунки долі та Ангели надії» присвячений одночасно трьом подіям: Дню вишиванки, Міжнародному дню музеїв та Дню Європи.

Початок заходу в суботу, 19 травня, о 14:00 год. за адресою: м. Львів, вул. І. Франка, 150.

 

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