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Гаряча вода повертається в домівки Шевченківського району Львова

Омелян Шевчук

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ЛМКП «Львівтеплоенерго» відновило подачу гарячої води до 233 будинків Шевченківського району. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», станом на 18.00 год відновлено подачу гарячої води до 233 будинків Шевченківського району.

«Вчора ми розпочали відновлення подачі гарячої води після гідравлічних випробувань. За вчорашній день вдалося відновити гаряче водопостачання до 38 будинків у Личаківському районі від котельні на вул. Китайська, 12а. А вже сьогодні відновлено подачу гарячої води до 233 будинків Шевченківського району, від ТЦ „Північна“. Відповідно всі наші споживачі у Шевченківському районі отримують гаряче водопостачання», — розповів головний інженер ЛМКП «Львівтеплоенерго» Володимир Штейбарт.

Нагадаємо, з 23 квітня розпочалися гідравлічні випробування теплових мереж, які знаходяться на балансі ЛМКП «Львівтеплоенерго», а з 10 травня гідравлічні випробування відбуваються на теплових мережах ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

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