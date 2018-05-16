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Через негоду у Львові приземлився літак, який прямував до Івано-Франківська

Омелян Шевчук

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У аеропорту «Львів» сьогодні вранці прийняли авірейс із Києва, який не зумів приземлитися у Івано-Франківську через ранковий туман. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила керівник львівського летовища Тетяна Романовська.

За її словами, літак авіакомпанії МАУ перенаправили до Львова після того, як він не зміг сісти у Івано-Франківську через несприятливі метеоумови.

Як відомо, вчора у львівському аеропорту здійснив екстрену посаду літак з Норвегії.

Наприкінці 2017 року у Аеропорті «Львів» сертифікували інструментальну систему посадки 2 категорії (ILS CAT II), яка дозволяє заходити літакам на посадку від 30 метрів вертикальної видимості та 350 метрів горизонтальної. Нова система посадки зробила львівський аеропорт майже всепогодним.

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