Через негоду у Львові приземлився літак, який прямував до Івано-Франківська

У аеропорту «Львів» сьогодні вранці прийняли авірейс із Києва, який не зумів приземлитися у Івано-Франківську через ранковий туман. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила керівник львівського летовища Тетяна Романовська.

За її словами, літак авіакомпанії МАУ перенаправили до Львова після того, як він не зміг сісти у Івано-Франківську через несприятливі метеоумови.

Як відомо, вчора у львівському аеропорту здійснив екстрену посаду літак з Норвегії.

Наприкінці 2017 року у Аеропорті «Львів» сертифікували інструментальну систему посадки 2 категорії (ILS CAT II), яка дозволяє заходити літакам на посадку від 30 метрів вертикальної видимості та 350 метрів горизонтальної. Нова система посадки зробила львівський аеропорт майже всепогодним.