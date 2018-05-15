Завтра на Львівщині лунатимуть сирени

У середу, 16 травня, із 14:45 до 14:50 год., на території міст обласного значення проводитиметься навчальне оповіщення населення області з увімкненням електросирен. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У Львові, Бориславі, Дрогобичі, Стрию, Самборі, Трускавці, Червонограді та Новому Роздолі будуть увімкнені електросирени та передаватиметься повідомлення для населення через засоби телебачення та радіомовлення. У зв’язку з тим, що мета увімкнення електросирен навчальна, практичні заходи відпрацьовуватися не будуть. Населення повинне зберігати спокій.

Звучання електросирен означає сигнал цивільного захисту «Увага всім». Почувши його негайно увімкніть гучномовці проводового радіомовлення, налаштуйте ефірні радіоприймачі на хвилю «Львівського радіо» на частоті 103,3 МГц в ФМ-діапазоні, а телеприймачі переключить на ефірні канали «Першого національного» Національної суспільної телекомпанії України, ТРК «Львів» – «Суспільне мовлення» (12-й телевізійний канал), або телеканал «Телекомпанії «Львів – ТБ» «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ» (57-й телевізійний канал) та прослухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту.

Також буде проводитись електронне опитування населення: достатньо з комп’ютера, ноутбука, планшета або смартфона перейти в мережі Інтернет за посиланням на опитування та відповісти на декілька нескладних запитань.

На підставі проведеного опитування будуть проводитись роботи з удосконалення системи оповіщення та покращення якості оповіщення.

Звертаємо увагу, що опитування буде проводитись у період з 15:00 год. 16 травня до 24:00 год. 20 травня поточного року, після завершення опитування відповіді прийматись не будуть.