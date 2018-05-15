Водійка, яка у Львові врізалась у будинок через погане самопочуття, померла у лікарні

60-річна львів’янка, керуючи автомобілем «Тойота РАВ-4», не впоралася з керуванням та в’їхала у будинок. Жінку доставили у лікарню з підозрою на інсульт, однак згодом вона померла. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода у Львові трапилася сьогодні, 15 травня, близько 12:30 год., на вулиці Стрийській.

За фактом смерті жінки правоохоронці призначили експертизу.

Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Нацполіція